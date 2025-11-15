پخش زنده
محیطبانان شهرستان خوسف در جریان گشتزنی یک متخلف شکار غیرمجاز را در یکی از مناطق آزاد شهرستان دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف، گفت: محیطبانان این شهرستان در جریان گشتزنی موفق شدند یک متخلف شکار غیرمجاز را در یکی از مناطق آزاد شهرستان خوسف دستگیر کنند.
دادی افزود: از این متخلف لاشه یک قطعه تیهو به همراه یک قبضه سلاح ساچمهزنی تکلول نیمهخودکار و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
وی گفت: پرونده متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان تحویل داده شد.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست خوسف افزود: برخورد با شکارچیان غیرمجاز در راستای حفاظت از گونههای جانوری و جلوگیری از تخریب زیستگاهها با جدیت ادامه خواهد داشت.