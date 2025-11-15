پخش زنده
نقاشی دیوارنگاری با موضوع شهیدان محمدابراهیم همت و محمد بروجردی در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج پایتخت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان زیباسازی شهر تهران در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج، دیوارنگاری تازهای با موضوع شهیدان محمدابراهیم همت و محمد بروجردی اجرا شده است، این اثر هنری با هدف بازنمایی چهرههای شاخص دفاع مقدس در فضای شهری، جلوهای تازه به یکی از پرترددترین مسیرهای تهران بخشیده و توجه رهگذران را به یاد و خاطره این ۲ فرمانده برجسته جلب میکند.
این دیوارنگاری بخشی از برنامههای شهری برای تقویت هویت و حافظه جمعی شهر تهران به شمار میرود، اجرای چنین آثار هنری نه تنها به زیباسازی محیط شهری کمک میکند بلکه یادآور نقش و جایگاه شهیدان در تاریخ معاصر ایران است.