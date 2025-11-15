

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بنابر اعلام دانشگاه استنفورد و انتشار فهرست ۲۰۲۵ پایگاه داده‌های علمی Elsevier نام دکتر محمود علیزاده ثانی عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

دکتر محمود علیزاده ثانی متولد شهرآباد بردسکن است که، پس از رتبه‌بندی حاصل ارزیابی جامع دانشمندان بر مبنای شاخص‌های علمی گوناگون از جمله تعداد مقالات منتشرشده، میزان استنادها، شاخص h-index و سهم فردی از استناد‌ها موفق به کسب چنین افتخاری شده است.

در این گزارش، از داده‌های بانک استنادی اسکوپوس (Scopus) برای سنجش میزان اثرگذاری علمی پژوهشگران در سطح جهانی استفاده می‌شود.

فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان دانشگاه استنفورد با گردآوری داده‌ها از حوزه‌های مختلف علمی و ارائه یک رویکرد منصفانه و مبتنی بر شاخص‌های نرمال شده، نه تنها دستاورد‌های فردی را تجلیل می‌کند، بلکه بر اهمیت تحقیقات تأثیرگذار در پیشرفت دانش نیز تأکید می‌کند.

قرار گرفتن در این فهرست نشان‌دهنده مشارکت‌های قابل‌ توجه و تأثیرگذار یک پژوهشگر است که اغلب منجر به فرصت‌های بیشتر برای دریافت بودجه، همکاری و شناخت علمی می‌شود.

دکتر محمود علیزاده دو سال قبل نیز در جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در کمیته علوم پایه پزشکی کشور انتخاب شده بود.