رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:شورا‌ها باید بخشی از مطالبات خود را به صورت رسمی تعیین کنند تا امکان مطالبه حقوقی و مالی آن در آینده فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه عملکرد دولت به تنهایی نمی‌تواند تمام نیاز‌ها و مطالبات شورا‌ها را تأمین کند، اظهار داشت: شورا‌ها باید بخشی از مطالبات خود را به صورت رسمی تعیین کنند تا امکان مطالبه حقوقی و مالی آن در آینده فراهم شود.

وی افزود: در صورت فشار‌های مالی یا اجرایی برای انجام پروژه‌ها، می‌توان با پیش‌بینی ساز وکار مشارکتی، بخشی از هزینه‌ها را تأمین کرد و همزمان زمینه مطالبه آنی از دولت را نیز ایجاد کرد.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: مستندسازی دقیق، تعیین سازوکار مالی شفاف و برنامه‌ریزی قانونی، امکان پیگیری مطالبات شورا‌ها را در آینده فراهم می‌کند و همزمان مشارکت شهروندان را در مدیریت شهری افزایش می‌دهد.

پناهی تأکید کرد: ثبت رسمی هزینه‌ها و مصوبات باعث افزایش شفافیت و کاهش سوءتفاهم‌ها خواهد شد.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اهمیت آینده‌نگری و آمادگی در برابر بحران‌های مالی و اجرایی، افزود: شورا‌ها می‌توانند با استفاده از داده‌ها و آمار واقعی، تصمیم‌گیری‌های علمی و مؤثری داشته باشند و از منابع شهری به صورت بهینه بهره ببرند.

پناهی از رشد جذب سرمایه درشهر ارومیه خبرداد و گفت:این پروژه‌ها که با بهره گیری از شیوه نامه ابلاغی و اصلاحی گذشته اجرا شده‌اند توانسته‌اند در آمد پایدار برای شهرداری ایجاد کند.