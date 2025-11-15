رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، از دستگیری یک نفر متخلف بومی به جرم شروع به شکار در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ موسوی گفت: مامورین یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان طارم، طی گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر دربند کردآباد، یک نفر متخلف را حین حمل اسلحه مشاهده و اسلحه را ضبط کردند.

این مقام مسوول افزود: از فرد متخلف یک قبضه اسلحه ته پر تک لول غیر مجاز کالیبر ۱۶، ۳ تیر فشنگ ساچمه و یک تیر فشنگ چارپاره کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت منطقه در این ایام حساس به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلف دستگیر شده که از افراد بومی منطقه می باشد، پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی شهرستان طارم معرفی خواهند شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم ضمن قدردانی از زحمات مامورین یگان حفاظت از تمامی دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.