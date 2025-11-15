پخش زنده
ارزش کل سبد سرمایهگذاری سرمایهگذاران خارجی دربورس در پایان مهر ۱۴۰۴ به بیش از ۲۱ همت رسید؛ رقمی که نسبت به ۹ همت در مهر سال گذشته افزایش بیش از دو برابری را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، دادههای آماری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد مجموع ارزش سبد سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از ۸۹ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال در مهر سال گذشته به ۲۱۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال در مهر امسال افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در پایان مهر ۱۴۰۴ ارزش سبد سرمایهگذاران حقیقی خارجی در بورس و فرابورس ۱۹۵ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال و ارزش سبد سرمایهگذاران حقوقی خارجی نیز ۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال بوده است.
همچنین آمارها نشان میدهد تعداد سرمایهگذاران خارجی فعال در بورس و فرابورس از ۴ هزار و ۸۹۸ نفر در مهر سال گذشته به ۵ هزار و ۱۸۲ نفر در مهر امسال افزایش یافته است.
بر این اساس، در مهر ۱۴۰۴ تعداد سرمایهگذاران حقیقی خارجی ۱ هزار و ۷۷۰ نفر و تعداد سرمایهگذاران حقوقی خارجی ۳ هزار و ۴۱۲ نفر بوده است.