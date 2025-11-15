پخش زنده
جشنواره فرهنگی و ورزشی طلاب، روحانی و بسیجیان استان همدان با معرفی برترینها به خط پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: این مسابقات در ۱۰ رشته والیبال، فوتسال، تنیس روی میز، فوتبال دستی، تیر اندازی، شنا،آمادگی جسمانی در دو رده سنی بالای ۳۰ سال و زیر ۳۰ سال و تکواندو در ردههای وزنی مختلف، در سالن شهیدان حاجی بابایی مریانج برگزار شد.
حجت الاسلام الیاس نجاری افزود: در این مسابقات ۴۰۰ ورزشکار از حوزههای علمیه سراسر استان به صورت انفرادی و تیمی و طی ۲ هفته با هم رقابت کردند.
همچنین از خانواده شهید فرشید کریمی از شهدای پاسدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم تقدیر شد.