جشنواره فرهنگی و ورزشی طلاب، روحانی و بسیجیان استان همدان با معرفی برترین‌ها به خط پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: این مسابقات در ۱۰ رشته والیبال، فوتسال، تنیس روی میز، فوتبال دستی، تیر اندازی، شنا،آمادگی جسمانی در دو رده سنی بالای ۳۰ سال و زیر ۳۰ سال و تکواندو در رده‌های وزنی مختلف، در سالن شهیدان حاجی بابایی مریانج برگزار شد.

حجت الاسلام الیاس نجاری افزود: در این مسابقات ۴۰۰ ورزشکار از حوزه‌های علمیه سراسر استان به صورت انفرادی و تیمی و طی ۲ هفته با هم رقابت کردند.

همچنین از خانواده شهید فرشید کریمی از شهدای پاسدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم تقدیر شد.