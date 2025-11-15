به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل شورا‌ها در نظام مردم‌سالاری دینی، شفافیت، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و جلب مشارکت شهروندان را سه رکن اصلی حکمرانی شهری عنوان کرد و گفت: ارومیه، شهر حماسه و مقاومت، با آغوشی گشاده پذیرای مهمانانی است که با اندیشه و تجربه خود مسیر آینده شورا‌های کشور را روشن‌تر خواهند کرد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی ارومیه در خدمت به کشور افزود: ارومیه نه تنها نگین فیروزه‌ای آذربایجان بلکه نماد فرهنگ، ایمان، وحدت و همدلی ملت ایران است و حضور شورا‌های سراسر کشور در این شهر فرصتی مغتنم برای تبادل تجربه و ارتقای نظام مدیریت شهری محسوب می‌شود.

رئیس شورای اسلامی ارومیه با تأکید بر اینکه شورا‌ها تنها در متن قانون معنا نمی‌یابند بلکه در میدان عمل کارآمدی خود را نشان می‌دهند، گفت:شورا‌ها مغز متفکر و قلب تپنده شهر هستند؛ نهاد‌هایی که باید برای کالبد زنده شهر برنامه‌ریزی کرده و آرامش، نشاط وپویایی رابرای شهروندان به ارمغان آورده‌اند.

وی بابیان اینکه دوران تصمیم‌گیری برپابه احساس وگمان گذشته است اظهار داشت:شورا‌های امروزی باید با تکیه برداده‌ها و آمار واقعی در حوزه هایی، چون ترافیک، آلودگی هوا، مصرف انرژی، بافت فرسوده و محیط زیست تصمیم سازی کنند.