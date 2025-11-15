به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا دمای ادارات را در فصل سرد سال به‌صورت استاندارد تنظیم کنند. وی این اقدام را گامی پیشگیرانه برای مدیریت مصرف گاز عنوان کرد.

محمدرضا سمیعی با اشاره به آغاز فصل سرد سال، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا نسبت به تنظیم دمای محیط ادارات توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی با تأکید بر رعایت استانداردهای مصرف انرژی گفت: دمای مناسب در ادارات باید ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد و در صورت عدم رعایت این موضوع، با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.

سمیعی همچنین به وضعیت دمایی در بخش خانگی اشاره کرد و افزود: در این منطقه نیز رعایت دمای ۲۰ درجه ضروری است و از شهروندان انتظار داریم در مصرف انرژی همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان، این اظهارات را در راستای اقدامات پیشگیرانه و مدیریت مصرف انرژی پیش از شروع فصل سرما بیان کرد و آن را نوعی هشدار و یادآوری به مسئولان و مردم دانست.