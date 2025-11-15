

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما صدیقه ترابی بیان اینکه تغییر اقلیم دیگر یک موضوع انتزاعی نیست تأکید کرد: پیامد‌های اقلیمی امروز زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار داده و نادیده‌گرفتن آن خطاست.



وی افزود :کاهش بارش، افزایش دما، تشدید خشکسالی و سیلاب و رشد پدیده‌های گردوغبار، نشانه‌های آشکار تغییر اقلیم در ایران است؛ به‌گونه‌ای که در دومین ماه سال آبی، بیش از ۲۰ استان هنوز بارشی نداشته‌اند.

خانم ترابی افزایش خشکی تالاب‌ها، خاک‌های رهاشده کشاورزی و گرمایش زمین را از عوامل گسترش کانون‌های ریزگرد دانست و هشدار داد: خشک شدن بخش عراقی تالاب هورالعظیم و آتش‌سوزی‌های اخیر آن سلامت مردم خوزستان را ماه‌ها تحت‌تأثیر قرار داده است.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به وابستگی مستقیم حدود ۱۵ بخش کشور به تغییرات اقلیمی، حضور فعال در اجلاس بین‌المللی «کاپ» را ضروری دانست و گفت: در این اجلاس کشور‌ها تجربه‌های موفق و ناموفق خود را به اشتراک می‌گذارند و استراتژی‌های جهانی شکل می‌گیرد. عدم حضور ما یعنی از دست دادن این فرصت‌هاست.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به هیأت‌های پرشمار کشور‌های منطقه و قدرت‌های اقتصادی افزود: کشور‌ها با تیم‌های تخصصی می‌آیند تا مصوباتی که بر اقتصاد و انرژی آنها اثر می‌گذارد را مدیریت کنند. ما چه بخواهیم یا نخواهیم باید به این استاندارد‌ها تن بدهیم.

ترابی تاکید کرد: در راستای تعهدات اقلیمی، کاهش و حذف فلر‌ها با حمایت رئیس‌جمهور در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و ارائه این اقدامات در سطح جهانی برای اصلاح تصویر بین‌المللی ایران ضروری است.

وی با انتقاد از رویکرد مخالفان حضور ایران در کاپ گفت: سال گذشته ما را به دلیل حضور کم‌رنگ نقد کردند، امسال حضور را زیر سوال می‌برند! این اجلاس یک فرصت حیاتی برای مقابله و سازگاری با تغییر اقلیم است. عدم حضور، در واقع یک خودتحریمی بزرگ است.