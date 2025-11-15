شهردار ارومیه از آغاز بزرگ‌ترین پروژه ساماندهی آب‌های سطحی شهر با اعتبار ۶.۶ همت خبر داد و تأکید کرد: این طرح چهار ساله، گره‌های قدیمی شهری را برطرف کرده و مسیر توسعه پایدار ارومیه را هموار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،آیدین رحمانی پروژه ساماندهی آب‌های سطحی را یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی شهر عنوان کرد و افزود: این پروژه چهار ساله در حال اجراست و مراحل انتخاب پیمانکار در حال نهایی شدن است. با حضور مسئولان استانی، شروع رسمی پروژه در روزهای آینده اعلام خواهد شد تا مشکلات قدیمی هدایت آب‌های سطحی برطرف شود.

وی سپس به نهضت آسفالت ارومیه با اعتبار ۱.۱۴ همت اشاره کرد و گفت: این طرح طبق برنامه پیش می‌رود و هدف آن ایجاد آسفالت مناسب و روان برای تمامی محلات شهر است.

رحمانی درباره پروژه زیرگذر شورا–ورزش نیز اظهار کرد: این پروژه از اوایل خرداد آغاز شد و طی دو هفته آینده افتتاح می‌شود. در این طرح رکورد ملی ۴۲ شمع کوبی در یک شبانه‌روز ثبت شد که بی‌سابقه است.

شهردار ارومیه همچنین به ساماندهی سایت پسماند اشاره کرد و گفت: فاز اول با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و با رفع مشکلات ضمانت‌نامه، برای فازهای بعدی در حال جذب سرمایه‌گذار هستیم تا دفن سنتی زباله‌ها به روش‌های مدرن جایگزین شود.

وی با تأکید بر دیجیتال‌سازی خدمات شهری افزود: ۲۸ خدمت شهرداری به صورت الکترونیک در حال ارائه است و فاز دوم، شامل حوزه شهرسازی، فرایند صدور احکام و خدمات ماده ۷۷ را سرعت خواهد بخشید و درآمد پایدار برای توسعه شهری ایجاد می‌کند.

رحمانی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار و مدیریت شهری، گفت: توسعه همه‌جانبه شهر ارومیه تنها با هماهنگی، اتحاد و همدلی میان مسئولان و همراهی مردم امکان‌پذیر است.