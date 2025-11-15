وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: هنرجویان کشاورزی به‌دلیل مهارت عملی، در اولویت ورود به بازار کار و دریافت مجوز‌های کشاورزی برای فعالیت های اقتصادی و تولیدی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی غلامرضا نوری امروز در بازدید از هنرستان کشاورزی تبریز گفت: دانش‌آموزان هنرستان‌های کشاورزی، به‌ویژه هنرستان‌های شبانه‌روزی، به دلیل حضور مستمر در محیط آموزشی، آموزش‌های عملی عمیق‌تری دریافت می‌کنند و به همین دلیل پس از فارغ‌التحصیلی بسیار سریع‌تر می‌توانند وارد بازار کار شوند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه مهارتی هنرجویان این رشته افزود: در صدور مجوز‌های حوزه کشاورزی از جمله کشت گلخانه‌ای و سامانه های نوین آبیاری، هنرجویان و دانش‌آموختگان هنرستان‌های کشاورزی در اولویت قرار دارند. در اعطای تسهیلات، کمک‌های حمایتی و حتی جذب در حوزه اجرایی نیز اولویت با آنان است؛ زیرا توانمندی عملی لازم را دارند.

نوری درباره همکاری‌های دو دستگاه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی نیز توضیح داد: مسئولیت هنرستان‌های کشاورزی با آموزش و پرورش و براساس استاندارد‌های این وزارتخانه است، اما ما تعاملات گسترده‌ای برای تأمین ماشین‌آلات، ارائه آموزش‌های نوین و انتقال آخرین یافته‌های علمی داریم تا دانش‌آموزان این هنرستان‌ها با جدیدترین روش‌های حوزه کشاورزی آشنا شوند.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: هدف مشترک این دو دستگاه، مهارت‌محور شدن آموزش و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود کارآمد به عرصه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است.کشوری که امنیت غذایی نداشته باشد، نمی‌تواند در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. در قانون اساسی، امنیت غذایی جایگاهی ویژه دارد و امام راحل و مقام معظم رهبری هم بار‌ها بر آن تأکید کرده‌اند.

وی با اشاره به چالش‌های پیشِ‌رو گفت: تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران منابع آب مسیر تأمین امنیت غذایی را دشوارتر کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری به علم، فناوری و دانش روز نیاز داریم و این همان چیزی است که شما در هنرستان می‌آموزید.

نوری با تاکید بر آموزش روش‌های نوین گفت: روش‌های آبیاری دگرگون شده و لازم است هنرجویان با سیستم‌های نوین آبیاری و فناوری‌های جدید آشنا شوند. وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و ایجاد گلخانه پایلوت در هنرستان‌ها کمک خواهد کرد.

وی کشت‌های متراکم و گلخانه‌ای را نزدیک‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر تأمین امنیت غذایی دانست و افزود: هر فردی می‌خواهد وارد عرصه کشاورزی شود، باید گلخانه و آبیاری نوین را بشناسد؛ زیرا با کمبود آب، فرونشست زمین و خشک شدن تالاب‌ها ناچاریم مصرف آب را کاهش دهیم و در عین حال غذای مردم را تأمین کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی خطاب به دانش‌آموزان گفت: تولید غذا هیچ‌گاه تعطیل‌بردار نیست و سیاست دولت نیز توجه ویژه به سودآوری و اقتصادی‌بودن کشاورزی برای کشاورزان است.