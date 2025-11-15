نماینده وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو کشورمان در بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل حریف بحرینی پیروز شد.

پیروزی خوش روش در گام نخست مقابل بحرین

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض از صبح امروز (شنبه ۲۴ آبان ماه) در ورزشگاه فیصل آغاز شده است.

در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو علی خوش‌روش به عنوان اولین نماینده کشورمان در نخستین مبارزه با هوگو قرمز به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.

خوش رو در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در دور بعد باید با «نجم الدین قاسیم خوجیف»‌از ازبکستان مبارزه کند.

هدایت تیم ملی برعهده مجد افلاکی است.