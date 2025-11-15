پخش زنده
هواشناسی خراسان جنوبی تا اواسط هفته افزایش ابر و دما را در جو استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشهها و مطابق با آخرین بررسی انجام شدهبر روی مدلهای پیش یابی تا اواسط هفته با عبور امواج کم دامنه و ضعیف از تراز میانی جو استان به طور متناوب افزایش ابر برای استان پیش بینی میشود.
لطفی افزود: در این بازه زمانی تا حدودی از سرمای هوا هم کم خواهد شد.
وی گفت: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای منفی ۳ درجه سردترین نقطه استان و روز گذشته نیز ایستگاه بندان با بیشینه دمای ۲۹ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته نوسانات دمایی مرکز استان نیز بین صفر و ۲۱ درجه گزارش شد.