به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و مطابق با آخرین بررسی انجام شدهبر روی مدل‌های پیش یابی تا اواسط هفته با عبور امواج کم دامنه و ضعیف از تراز میانی جو استان به طور متناوب افزایش ابر برای استان پیش بینی می‌شود.

لطفی افزود: در این بازه زمانی تا حدودی از سرمای هوا هم کم خواهد شد.

وی گفت: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای منفی ۳ درجه سردترین نقطه استان و روز گذشته نیز ایستگاه بندان با بیشینه دمای ۲۹ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته نوسانات دمایی مرکز استان نیز بین صفر و ۲۱ درجه گزارش شد.