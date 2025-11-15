مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از آغاز مراحل اجرایی توسعه شبکه نظارت تصویری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خداداد کاشفی گفت: برنامه نظارت تصویری این مجموعه در چند مرحله در حال اجراست و در بخش‌های مختلف شهر و حریم، افزایش پوشش تصویری دنبال می‌شود.

وی گفت: اکنون اجرای بخش‌هایی از این طرح آغاز شده و توسعه شبکه نظارت تصویری در نقاط جدید در دستور کار قرار دارد.

کاشفی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت در محدوده حریم تهران توضیح داد: در این حوزه، ۱۴ دوربین جدید قرار است نصب شود و تا پایان سال تمامی این دوربین‌ها در نقاط تعیین‌شده نصب خواهند شد.

وی تأکید کرد: بخشی از دوربین‌های موجود نیز قدیمی هستند و روند ارتقای آنها هم‌زمان در حال انجام است. علاوه بر این، مجموعه‌ای از دوربین‌های فعال در سطح شهر نیز وجود دارد که مطابق توافق با معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، ۱۱۴ نقطه برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی شبکه نظارت تصویری تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به اینکه هر دستگاه در حوزه مسئولیت خود مأموریت انضباط شهری را دنبال می‌کند، افزود: براساس تفاهم با حوزه ترافیک، دوربین‌های حریم که توسط شهربان نصب می‌شود در اختیار مجموعه ترافیک نیز قرار خواهد گرفت و در مقابل، شهربان می‌تواند از دوربین‌های شهری و ترافیکی در مأموریت‌های خود بهره ببرد.

کاشفی تأکید کرد: هدف این است که در نقاط پرترددی مانند چهارراه ولیعصر یا میدان ولیعصر که مسئله سد معبر وجود دارد، دوباره هزینه نصب دوربین جدید انجام نشود و از ظرفیت دوربین‌های موجود استفاده شود.

وی افزود: این همکاری دوطرفه در تفاهم‌نامه مشترک ثبت شده و هم‌افزایی قابل توجهی در کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت نظارت ایجاد می‌کند. در بخش‌هایی از حریم که کمبود دوربین وجود دارد، نصب دوربین‌های جدید برعهده شهربان است و پس از نصب کامل ۱۴ دوربین تا پایان سال، مجموعه ترافیک نیز دسترسی به تصاویر دوربین‌های خود را در اختیار شهربان قرار می‌دهد تا تصاویر این دوربین‌ها هم برای رسیدگی به سد معبر و هم مدیریت ترافیک استفاده شود.

مدیرعامل شهربان با اشاره به گستردگی مناطق دارای حریم در تهران گفت: مناطقی مانند ۱، ۲، ۳، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱۳ و ۱۴ دارای پهنه‌های حریمی هستند و توسعه نظارت تصویری در این مناطق با اولویت در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: قیمت‌ها و پیش‌فاکتور‌های طرح ارائه شده و طرح اکنون در مرحله برگزاری مناقصه است، پس از طی این فرآیند، عملیات اجرایی مرتبط ادامه خواهد یافت.