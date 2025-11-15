تیم‌های ملی شمشیربازی، بسکتبال، دوومیدانی و پارا دوومیدانی برای حضور در بازی‌های همبستگی اسلامی وارد ریاض شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی از جمعه ۱۶ آبان ماه در شهر ریاض آغاز شده که بمنظور حضور در این دوره از بازیها، اعضای تیم‌های ملی شمشیربازی، بسکتبال، دوومیدانی و‌پارادوومیدانی کشورمان دیشب و با استقبال اعضای کادر سرپرستی وارد این شهر شدند و در دهکده بازی‌ها (دانشگاه پرنس نورا) مستقر شدند.

مسابقات شمشیربازی، بسکتبال، دوومیدانی و پارا دوومیدانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از روز دوشنبه ۲۶ آبان آغاز خواهد شد.

کاروان سفیران اقتدار کشورمان تا کنون موفق به کسب ۳۹ مدال و ایستادن در جایگاه چهارم رده بندی مدال‌ها شده‌اند.