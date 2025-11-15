پخش زنده
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گفت: صدور مجوزهای مشاغل خانگی، زمینه اتصال تولیدات زنان به بازار، کسبوکار و توسعه را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم جلالی با تأکید بر نقش تاریخی زنان در تولید خانگی، گفت: صدور مجوزهای مشاغل خانگی، زمینه اتصال تولیدات زنان به بازار، کسبوکار و توسعه را فراهم میکند.
او افزود: حوزه زنان، توجه به مشاغل خانگی و پیشینه فرهنگی زنان مولد در جامعه است و مدیریت و ساماندهی مشخصی در این بخش شکل گرفته است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، افزود: حمایت و ساماندهی تولیدات زنان و تسهیل امور تا عرضه تولیدات در بازار از مهمترین اهداف است.
مریم جلالی، خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی در دل فرهنگ ایرانی وجود داشته و زن ایرانی همواره در خانه تولیدکننده بوده است، اما اکنون باید این تولیدات بهعنوان شغل، درآمد و یک زمینهسازی متصل به محیط کسبوکار و ادبیات توسعه دیده شود.
او افزود: صدور مجوزها کمک میکند فعالیتهای بانوان در چارچوب حکمرانی مشخص و مبتنی بر محیط کسبوکار و توانافزایی قرار گیرد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، افزود: معاونت امور زنان و خانواده مصمم است باتوجه به زن ایرانی، جسارت و اعتمادبهنفس را در آنان افزایش دهد تا آنچه در کنار فرزندانش در خانه تولید میکند، قابلیت تبدیلشدن به کسبوکار داشته باشد و در کنار مرد خانواده، خانوادهمحور، در مسیر معیشت عزتآفرین حرکت کند و از مصرفکننده به تولیدکننده تبدیل شود.