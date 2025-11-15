پخش زنده
امروز: -
نمایندگان خراسان شمالی در مسابقات کاراته مشهد؛ ۲۵ مدال طلا و کاپ قهرمانی کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسابقات قهرمانی کشور کاراته در سبک شیتوریوتاکی در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۴۰۴ در شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی، با حضور تیمهایی از ۲۰ استان کشور برگزار شد.
در این رقابتها، تیم خراسان شمالی در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و امید موفق به کسب مقام نخست شد و با درخشش ورزشکاران خود، کاپ قهرمانی این دوره را به دست آورد.
ردههای سنی مسابقات: خردسالان، نونهالان (الف و ب)، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان و پیشکسوتان
- تعداد ورزشکاران اعزامی خراسان شمالی: ۴۵ نفر از شهرستانهای اسفراین و شیروان
- نتیجه تیم: کسب ۲۵ مدال طلا و عنوان قهرمانی مسابقات
کادر فنی و سرپرستی تیم خراسان شمالی:
- مربیان: آقای ابراهیم قانع (اسفراین) و آقای ابراهیم الهیاری (شیروان)
- سرپرستان: آقای مهدی سعدیانی (اسفراین) و آقای اعتماد (شیروان)