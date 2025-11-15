یازدهمین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران، فردا با هدف تقدیر از شرکت‌های بهره‌ور و تبادل تجربیات موفق در حوزه بهره‌وری، با حضور متولیان معدن و صنایع معدنی رگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) علی بهرامی‌راد، دبیر یازدهمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران گفت: این همایش با هدف تقدیر از تلاش شرکت‌های برتر و تشویق بنگاه‌ها به بهبود مستمر، و ایجاد بستر مناسب برای تبادل تجربه‌های موفق در حوزه بهره‌وری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهداف کلان ایمیدرو در برنامه هفتم توسعه افزود: ایمیدرو برای دستیابی به سهم ۴.۵ درصدی از رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری شده کشور، از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل و پیاده‌سازی استراتژی “ارتقای بهره‌وری، هم‌افزایی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی”، فرآیند جایزه بهره‌وری را با اهتمام بیشتری اجرا می‌کند.

بهرامی‌راد درباره روند ارزیابی شرکت‌های حاضر در این جایزه نیز تصریح کرد: این فرآیند در دو بخش شامل ارزیابی براساس مدل بهره‌وری مورد تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران و ارزیابی پروژه‌های بهبود بهره‌وری انجام شده است.

وی افزود: در بخش نخست، ۴۳ شرکت با همکاری بیش از ۱۷۰ ارزیاب آموزش‌دیده مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ۵۴ پروژه از ۲۷ شرکت در حوزه بهبود بهره‌وری، ارزیابی و نتایج آن در همایش ارائه خواهد شد.

یازدهمین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران فردا یکشنبه ۲۵ آبان، در محل سالن همایش‌های ارم برگزار می‌شود.