برنامههای آموزشی محیطزیست با مشارکت دانشآموزان برگزار شد تا نسل جدید با ارزش درخت، نقش جنگلها و ضرورت حفاظت از طبیعت بیشتر آشنا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پویش ملی «کاشت یک میلیارد درخت» یکی از بزرگترین برنامههای محیطزیستی کشور در دهههای اخیر است که با هدف احیای پوشش گیاهی، افزایش سطح جنگلها، مقابله با فرسایش خاک و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی آغاز شده است.
این طرح ملی، پاسخی به چالشهای زیستمحیطی امروز و سرمایهگذاری مهمی برای نسلهای آینده به شمار میرود؛ زیرا کاشت هر نهال نهتنها به بهبود کیفیت هوا و تقویت منابع آبی کمک میکند، بلکه پایههای تنوع زیستی را نیز تقویت کرده و آیندهای پایدارتر برای کشور رقم میزند.
با وجود ضرورت گسترش فضای سبز، کارشناسان منابع طبیعی معتقدند که حفاظت و نگهداری از نهالها به اندازه کاشت آنها اهمیت دارد. از اینرو، آموزش عمومی، ترویج فرهنگ طبیعتدوستی و مشارکت اجتماعی، بخش جداییناپذیر این پویش ملی محسوب میشود.
نقش نسل جدید در این مسیر بسیار تعیینکننده است؛ چراکه آشنایی کودکان و نوجوانان با ارزشهای محیطزیستی، آیندهای آگاهانهتر و مسئولانهتر را تضمین میکند.
مدارس، یکی از مهمترین پایگاههای این آموزش هستند؛ جایی که میتوان از سنین پایین مسئولیت نسبت به طبیعت را در ذهن دانشآموزان نهادینه کرد.
در سالهای اخیر، کمبود منابع آبی و کاهش بارندگیها در بسیاری از مناطق کشور، اهمیت کاشت اصولی نهال و مراقبت از آن را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، آموزشهای محیطزیستی میتواند به دانشآموزان یاد بدهد که کاشت هر نهال باید با درک صحیحی از شرایط اقلیمی انجام شود؛ از انتخاب گونههای کمآببر گرفته تا شیوههای صحیح آبیاری، مالچپاشی، حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از هدررفت آب. آگاهی نسل جدید از این اصول، نهتنها به کاهش فشار بر منابع آبی کمک میکند، بلکه از خشک شدن نهالها و اتلاف سرمایههای محیطزیستی نیز جلوگیری خواهد کرد.
در همین راستا و با هدف پیوند دادن آموزشهای محیطزیستی با مشارکت عملی، برنامه کاشت نهال در مدرسه مهاباد برگزاری میشود. این برنامه به همت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد و با همکاری مدیریت خود مدارس انجام میشود که بخشی از اقدامات محلی در حمایت از پویش ملی «کاشت یک میلیارد درخت» به شمار میرود.
دانشآموزان پس از دریافت آموزشهای نظری، در یک فعالیت عملی و مشارکتی، چند اصله نهال را در محوطه مدرسه میکارند. همچنین برای تقویت فرهنگ طبیعتدوستی، دانههای بلوط در میان آنان توزیع میشود تا هر دانشآموز، مسئولیت کاشت و مراقبت از یک بذر را بر عهده بگیرد و نقش کوچکی، اما تأثیرگذار در توسعه فضای سبز ایفا کند.
این برنامهها، نمونهای از حرکتهای فرهنگی و آموزشی مؤثر در کنار پویش ملی کاشت یک میلیارد درخت است؛ حرکتی که میتواند در بلندمدت به پرورش نسلی آگاه، مسئول و توانمند در مدیریت منابع طبیعی منجر شود و در شرایط کمآبی امروز، گامی مهم در حفاظت هوشمندانه از محیطزیست و توسعه پایدار به شمار رود.