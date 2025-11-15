به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در دستور قضایی دادیار جانشین شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ کرج آمده است: در رابطه با پرونده مطروحه در این شعبه به هویت «خانم بدریه میرزا بیگی» فرزند احمد به اتهام چندین فقره سرقت از طلافروشی که توسط پلیس آگاهی اداره مبارزه با سرقت شهرستان کرج بازداشت و اقرار کرده است؛ در راستای بند ب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار تصاویر متهم برای شناسایی سایر شکات اقدام شود.