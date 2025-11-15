پخش زنده
مدیر عامل باغ کتاب تهران گفت: باغ کتاب تهران، نمایشگاه کتاب ۳۶۵ روزه است که مردم میتوانند در ایام سال با حضور در این زیست بوم فرهنگی به همه آثار ناشران دسترسی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی رمضانی مدیر عامل باغ کتاب تهران با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های هفته کتاب در این نهاد فرهنگی افزود: در باغ کتاب ما تلاش میکنیم که بعنوان یک سکو و پلتفرم عمل کنیم و مجموعههای مختلف بتوانند در این محل برنامههای خودشان را برگزار کنند.
وی افزود: انتشارات امیرکبیر، رونمایی از مجموعه ۱۶ جلدی سرداران ایران زمین نوشته مهدی میرکیایی را در مجموعه ما خواهند داشت و جلسات قصه گویی و پویشهای مجازی و اجرای وژه برنامه های مشترک با بعضی از فدراسیونهای ورزشی در حوزه کتاب را خواهیم داشت و شاهد حضور ناشرانی با ظرفیت بین الملل هستند در باغ کتاب خواهیم بود.
رمضانی گفت: ما بزرگترین کتابفروشی کشور را در باغ کتاب داریم که در دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسال قریب هشت هزار متر کتابفروشی است که این جزءترینهای حوزه کتاب است. باغ کتاب در رویکرد جدید خود تلاش کرد یک بازگشت و احیای به جایگاه خودش داشته باشد و دو ویژگی مهم داشته است، یکی اینکه باغ کتاب یک زیست بوم تلفیقی است. تلفیقی از فرهنگ در کتابفروشیهای آن، هنر در سینما و تئاتر آن، مجموعه فراغتی کودکان و نوجوانان و همین طور مجموعههای رستورانها، کافهها و چیزهایی که در دل خودش دارد و چهارم هم مجموعههای علم و فناوری که شما ملاحظه کردید باغ علم نوجوان، باغ علم کودک و فضاهای دیگری که آنجا به موضوعات علمی میپردازند. این رویکرد تلفیقی قبلا به صورت مجزا عمل میکرد و هر کدام از اینها داشتند خدماتی را ارائه میدادند. در دوره جدید بنا بر این است که این اجزا با همدیگر یک خلق معنای جدیدی بکنند یک ارزش مشترک جدیدی را بتوانند تولید کنند. مجموعه باغ علم نوجوان بتواند با بخش کتابهای نوجوان ارتباط تنگاتنگ برقرار کند و باعث هم افزایی بشود. نکته دوم این که باغ کتاب در فضای تاسیس خودش یک ایده پیشروانهای را روی میز گذاشت و عملیاتی کرد آن ایده پیشروانه این ایجاد زیست بوم فرهنگی بود و زیست بوم مصرف فرهنگی که تغییر سبک مصرف فرهنگی کشور را به دنبال داشت.
وی افزود: که وقتی باغ کتاب افتتاح شده ما شاهد رونق گرفتن یا تکرار الگوی فروشگاههای بزرگ مقیاس در کشور هستیم و این پیشرویی در ایده همچنان باید حفظ شود و با وجود فناوریهای جدیدی که مثل هوش مصنوعی که همه موضوعات را تحت تاثیر خودشان قرار میدهند این حفظ پیشروی، حفظ الگودهی، حفظ جذابیت برای مخاطب از رویکردهای دوره جدیداست برای همین شما ملاحظه میکنید، مجموعه رویدادهایی که نیاز نیست مردم برای آن هزینه کنند در باغ کتاب رونق گرفته و مردم بعنوان یک مجموعه فرهنگی به آنجا مراجعه میکنند و از آن استفاده میکنند. نشستهای منظم شعر و شعرخوانی، نشستهای رونمایی کتاب، حضور ناشران در گروههای مختلف و دستههای مختلف و همین طور اتفاقات دیگری که مثل قصه گویی، مثل موضوعات دیگر در آنجا اتفاق میافتد. ما دراین ماههای گذشته که این رویکرد را دنبال کردیم، شاهد افزایش حضور مردم هم در مجموعه باغ کتاب بودیم که به ما نشان میدهد اگر این مسیر را ادامه بدهیم، مردم استقبال خواهند کرد و استفاده میکنند.
مدیر عامل باغ کتاب تهران با اشاره به اینکه ما در باغ کتاب تهران، نمایشگاه کتاب ۳۶۵ روزه داریم گفت: یک بار در اوایل دهه هشتاد که مقام معظم رهبری به نمایشگاه تشریف میآورند و میفرمایند که ما باید کاری کنیم که مردم در طول ۳۶۵ روز یک محلی برای دیدن تازههای نشر داشته باشند و بخاطر همین میرود باغ کتاب شروع میشود به ساخت آن که در طول ۳۶۵ روز سال نه محدود به یازده روز نمایشگاه، مردم به همه آثار ناشران دسترسی داشته باشند و در همین راستا ما توانستیم از ۱۹ هزار عنوان اثری که در باغ کتاب وجود داشت در بخش فروشگاه بزرگسال این آمار را به ۳۰ هزار عنوان کتاب ارتقا دهیم.
رمضانی با بیان اینکه ما با یک گستردگی در صنعت نشر مواجه هستیم و صنعت نشر بزرگترین صنعت فرهنگی کشور است افزود: قریب ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون نسخه کتاب در حدود ۱۱۵ هزار عنوان تا ۱۲۰ هزار عنوان در سال در کشور منتشر میشود و یک گستردگی جغرافیایی هم در صنعت نشر داریم که بخش اعظمی از نشر کشور در تهران، قم، مشهد ساماندهی میشود، اما با این حال مجموعه نویسندگان، ناشران و اصحاب صنعت نشر در همه استانهای کشور فعال شدند .
رمضانی گفت: آمار تولید کتاب در کشور مبتنی بر خوداظهاری ناشران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر میشود ، اما در ارائه آمار پرفروشها به دلیل همین گستردگی جغرافیا صنعت نشر با مشکلاتی روبرو هستیم که به نظر میرسد با انتشار منظم آمار و ارقام مربوط به رویدادهای گسترده مثل رویداد نمایشگاه کتاب در بخش مجازی آن و یا رویداد سامانههای فروش کتاب در کتاب فروشیها با دقت میتوان آمار فروش کتاب ها را منتشر کرد و اگر ما به سمت شاخص سازیهای درست و استاندارد در این حوزه برویم که به نظر میرسد متولیان موضوع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیرمجموعههای آن باشند، میتوانیم این نقص را برطرف کنیم.
وی افزود: در نمایشگاه اردیبهشت ماه هم در بخش مجازی و هم در بخش حضوری بیش از ۷ هزار میلیارد کتاب به فروش رفته که ۵۷ درصد نسبت به دوره قبل بیشتر بوده و از لحاظ کتابهای فروش رفته هم ۲۱ درصد رشد داشتیم، و این بخش مجازی بود که نشان داد که چه تعداد کتاب فروش رفته است.