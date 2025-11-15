پخش زنده
۱.۵ میلیارد تومان اعتبار و سهم نیم درصد شهرداریها به کتابخانههای بردسکن پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان بردسکن گفت: فرماندار شهرستان بردسکن در کمیته برنامهریزی مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برای خرید خودرو و راهاندازی کتابخانه سیار در مناطق عشایری اختصاص داد.
مهدی زارعی افزود: همچنین شهرداریهای بردسکن، شهرآباد و انابد سالانه از محل پرداخت سهم نیم درصد، ۲۰۰ میلیون تومان به کتابخانههای عمومی کمک میکنند که صرف هزینههای جاری و اجرای برنامههای فرهنگی میشود.
وی ادامه داد: توجه به سهم نیم درصد کتابخانهها و افزایش کمکهای مالی شهرداریها میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی شهرستان ایفا کند.
زارعی گفت: دو قرائتخانه ویژه خواهران و برادران نیز در حال اخذ مجوز رسمی هستند و سال آینده افتتاح خواهند شد.
وی افزود: این اقدامات در کنار فعالیت پنج کتابخانه نهادی و بیش از پنج هزار عضو فعال، بردسکن را در زمره شهرستانهای پیشرو در حوزه کتاب و مطالعه قرار داده است.