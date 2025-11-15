به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،با ورود سامانه بارشی از شمال‌غرب و غرب کشور، اکثر شهرهای آذربایجان غربی و به‌خصوص شهرهای جنوبی این استان شاهد بارش باران است.

با ورود سامانه بارشی و ابرناکی آسمان استان، شاهد ریزش هوای سرد و افت محسوس دماهای بیشینه (۴ تا ۸ درجه سلسیوس) در سطح استان آذربایجان غربی خواهیم بود‌.

پیش بینی می شود دمای بیشینه مرکز استان آذربایجان غربی(ارومیه)، ظهر فردا با ۶ درجه کاهش نسبت به روز قبل، به حدود ۱۱ درجه سلسیوس برسد.