بارش باران پاییزی از صبح شنبه در بیشتر مناطق آذربایجان غربی موجب خوشحالی مردم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،با ورود سامانه بارشی از شمالغرب و غرب کشور، اکثر شهرهای آذربایجان غربی و بهخصوص شهرهای جنوبی این استان شاهد بارش باران است.
با ورود سامانه بارشی و ابرناکی آسمان استان، شاهد ریزش هوای سرد و افت محسوس دماهای بیشینه (۴ تا ۸ درجه سلسیوس) در سطح استان آذربایجان غربی خواهیم بود.
پیش بینی می شود دمای بیشینه مرکز استان آذربایجان غربی(ارومیه)، ظهر فردا با ۶ درجه کاهش نسبت به روز قبل، به حدود ۱۱ درجه سلسیوس برسد.