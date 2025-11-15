راکب موتورسیکلت در یزد به علت عبور از چراغ قرمز و تصادف با وانت پیکان جان باخت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: با توجه به وقوع یک فقره تصادف در محل چهارراه پژوهش شهر یزد ماموران پلیس راهور در محل حاضر شدند.

سرهنگ عزیزالله دستوار افزود: با بررسی ماموران پلیس مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت با وانت پیکان برخورد که در این حادثه راکب موتورسیکلت در محل جان خود را از دست داده است.

رئیس پلیس راهور استان یزد اظهار داشت: کارشناسان پلیس راهور علت حادثه را عبور موتورسیکلت از چراغ قرمز بیان کردند.