به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سعید دهقانلو مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان گفت : جشن بزرگ هفته کتاب با حضور نویسندگان کتابداران و نفرات برتر در حوزه کتاب و کتابخوانی ، حضور نویسندگان در مدارس برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با کتاب و کتابخوانی ، دیدار با نویسندگان و طرح سفیران برای دانش آموزان به عنوان مروجین کتاب و کتابخوانی در مدارس ، رو نمایی و نقد کتاب ، جشنواره تولید محتوا در هوش مصنوعی، جشنواره شعر استانی فراغتی و کتابی و جشنواره اهدای کتاب ر از برنامه های این هفته است .

هفته کتاب و کتابخوانی از امروز بیست و چهارم آبان ماه آغاز شده است.