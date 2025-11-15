دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اعلام کرد: از امروز تا ۳۰ آبان همه مقامات و مشاغل همتراز که طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌ها قصد نامزدی در انتخابات شورای اسلامی روستا را دارند، باید از سمت خود استعفا دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ نصیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین افزود: مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ برای شورا‌های اسلامی شهر پیش‌تر به پایان رسیده و این فرصت صرفاً مربوط به داوطلبان شورا‌های روستا است.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون، استعفا باید مورد پذیرش مقام منصوب‌کننده قرار گیرد و فرد نیز دیگر در آن سمت شاغل نباشد؛ به عبارت دیگر، جایگزین وی در پست مربوطه منصوب شده باشد.

نصیری گفت: ثبت‌نام از شورا‌های روستا از ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن ماه به مدت ۷ روز خواهد بود و داوطلبان باید هنگام ثبت‌نام مدارک لازم را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ارائه کنند.

مدیرکل سیاسی انتخابات استان افزود: تعداد روستا‌های دارای شورای ۵ نفره، ۳۹ روستا و تعداد شورا‌های دارای ۳ نفره هم ۶۴۰ روستا است.

به گفته نصیری، انتخابات مجموعاً در ۶۷۹ روستا و ۲۸ شهر برگزار می‌شود.

وی گفت: ایرانی بودن، مدرک تحصیلی برای شورای شهر تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت لیسانس و تا ۵۰ هزار نفر فوق دیپلم، و برای روستا پنج نفره دیپلم و زیر پنج نفره سواد خواندن و نوشتن شرایطی است که این داوطلبان شورا‌ها باید داشته باشند.

انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.