به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی ودامپروری گلپایگان گفت: رقم جدید ۶۴۷ در ۶ هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی ودامپروری گلپایگان کاشته و محصول آن برداشت شد.

حسین امیدی افزود: رقم جدید ۶۴۷ بذری هیبرد، میان رس و مقاوم به سرما، آفات و سموم علف کش است و برای کشت دوم پس از گندم مناسب است.

وی گفت: امسال ۳۵۰ تن از رقم جدید ذرت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و دامپروری گلپایگان برداشت شد که به گاوداری‌ها در مناطق مختلف شهرستان گلپایگان ارسال می‌شود.

علی اصغر میرزایی رئیس جهاد کشاورزی گلپایگان هم گفت: امسال ۱۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان گلپایگان به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته بود.