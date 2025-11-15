پخش زنده
راهداری آذربایجانغربی اعلام کرد هماکنون محورهای جنوبی و مرکزی استان شاهد بارش باران هستند و برخی مسیرها مانند زمزیران و تمرچین با مهگرفتگی مواجه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با انتشار اطلاعیهای، از بارش باران و مهگرفتگی در چند محور اصلی استان خبر داد و از رانندگان خواست مقررات ایمنی را در شرایط جوی ناپایدار بهطور کامل رعایت کنند.
بر اساس آخرین گزارش دوربینهای نظارتی مرکز مدیریت راهها و اطلاعات راهداران مستقر در محورهای مواصلاتی، هماکنون بارش باران در محورهای جنوبی و مرکزی استان جریان دارد. همچنین در محورهای پیرانشهر – پایانه مرزی تمرچین و مهاباد – سردشت بهویژه در گردنه زمزیران پدیده مهگرفتگی مشاهده میشود.
راهداری با تاکید بر کاهش دید افقی در برخی مسیرها، از کاربران جادهای خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و روشنکردن چراغها، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی و زمستانی مجهز کنند.
شمارهتلفن گویای ۱۴۱ نیز بهصورت شبانهروزی آماده اعلام آخرین وضعیت جادهها از نظر ترافیکی و جوی به شهروندان است.