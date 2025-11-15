پخش زنده
پیکرهای مطهر ۱۶ شهید گمنام و یک شهید با نام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب کاروان «شاهدان بصیر» وارد شیراز میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در فارس گفت: این شهدا از دوشنبه ۲۶ آبان وارد شیراز میشوند و مراسم استقبال از آنان ساعت ۸ صبح از دروازه قرآن شیراز آغاز میشود.
سرتیپ دوم پاسدار سعید کوشکی جهرمی افزود: مراسم همجواری با شهدا در دهه دوم فاطمیه از ۲۶ آبان تا ۲ آذر در سراسر استان برگزار میشود.
وی افزود: همچنین مراسم خاکسپاری کاروان «شاهدان بصیر» سوم آذر در نقاط مختلف فارس برگزار و در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.