مدیر امور اراضی خوزستان گفت: استفاده بهینه از ظرفیت اراضی ملی و منابع طبیعی با واگذاری آنها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین اظهار کرد: واگذاری و توسعه اراضی با هدف انجام طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی از مهمترین وظایف امور اراضی است که باعث توسعه سطح اراضی کشاورزی، افزایش تولید محصولات کشاورزی، تامین امنیت غذایی جامعه و اجرای طرح‌های تولیدی می‌شود.

وی ادامه داد: با واگذاری اراضی به افراد واجد الشرایط امکان اجرای به موقع و صحیح طرح‌ها فراهم می‌شود و می‌توان از پتانسیل اراضی ملی و منابع طبیعی در جهت افزایش سطح تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده بهینه کرد.

سراج الدین یکی از نمونه‌های موفق در واگذاری اراضی ملی در شهرستان خرمشهر را اجرای طرح پرورش میگو و زراعت در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: ۷۰ هکتار این زمین برای احداث ۴۰ حوضچه پرورش میگو و مابقی کشت زراعت است.

به گفته مدیر امور اراضی خوزستان؛ این طرح با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن و اشتغالزایی برای ۸ نفر فعال است.