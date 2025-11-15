به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد رضا رادان در آیین بهره برداری شهرک مسکونی حضرت فاطمه الزهرا (س) یاد شهدای انتظامی و جبهه مقاومت و به ویژه شهید سردار باقری را گرامی داشت و بر ضرورت توجه به معیشت همکاران انتظامی و کاهش دغدغه‌های معیشتی آنان تاکید کرد.

وی در ادامه به احداث ۱۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۹ بلوک به مساحت ۱۸۰ هزار متر مربع و ساخت و تحویل پروژه در بازه زمانی ۱۹۰ روز اشاره و خاطر نشان کرد: پیش‌بینی احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان سال انجام و در دستور کار قرار دارد.

این مقام ارشد انتظامی از مزایای این شهرک را طراحی و اجرای سیستم بازیافت و تصفیه آب با قابلیت بازچرخانی ۷۰ درصد از آب مصرفی و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف انرژی عنوان کرد و گفت: استفاده از مصالح و تکنیک‌های ساختمانی مبتنی بر توسعه پایدار از دیگر مزیت‌های این پروژه است.

سردار رادان در ادامه به کاهش هزینه‌های ساخت تا ۲۰ درصد و کوتاه‌کردن زمان اجرای پروژه و کاهش فشار اقتصادی بر نیرو‌های مسلح اشاره و تصریح کرد: تامین مسکن برای خانواده‌های دارای سابقه خدمت طولانی از دغدغه‌هایی بوده که همواره در تلاش برای رفع آن هستیم.

فرمانده کل انتظامی کشور در این مراسم از زحمات مهندسان و عوامل اجرایی پروژه به ویژه سردار درویش و رئیس جمهور رئیس مجلس و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به سبب حمایت‌های همه جانبه تقدیر کرد.

این مقام عالی انتظامی کشور در ادامه از این پروژه به عنوان الگویی برای پروژه‌های آینده مسکن سازمانی در کشور یاد کرد.