به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش پژوهشی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان طی دو روز و با رویکردی پژوهشی در حوزه‌های آموزش دانشگاهی، جامعه‌شناسی و شیوه‌های هنری روزآمد در تئاتر کودک و نوجوان، در روز‌های سه‌شنبه ۲۷ و چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

این سمینار با همکاری دانشگاه معماری و هنر پارس تهران و با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی شامل محمود گلابچی، رضا مردانی، آزاده انصاری، فرهاد امینی، بهرام جلالی‌پور، عطاالله کوپال، نریمان امینیان، مسلم ناظمی، داوود کیانیان، پوپک عظیم‌پور، ماریانا پِرپا فینک، پیتر شومان، مقصود فراست‌خواه، شیوا مسعودی و احمد بیگلریان برپا خواهد شد.

آموزش آکادمیک تئاتر کودک و نوجوان، پژوهش‌های مربوط به رفتار اجتماعی نسل نوجوان، فعالیت‌های نظری تئاتر نوجوانان، شیوه‌های جهانی تئاتر کودک و نوجوان، مباحث جامعه‌شناختی امروز کودکان و نوجوانان و رویکرد‌های آموزشی در تربیت مربیان تئاتر از جمله محور‌های این سمینار خواهد بود.

این همایش در دانشگاه معماری و هنر پارس تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، خیابان کاظمیان (دوم)، خیابان انتصاریه برگزار می شود.

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.