رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ساخت ۱۵۰۰ منزل سازمانی در فراجا نمونهای از کار جهادی است که سالها رهبر انقلاب بر آن تأکید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در آیین افتتاح ۱۵۰۰ واحد خانه سازمانی اظهار کرد: توکل، توسل و محاسبات جوانان نتیجه داد و امروز ۱۵۰۰ واحد منازل مسکونی فراجا به بهترین نحو ممکن به بهرهبرداری رسید.
این مقام مسئول تصریح کرد: این کار فراجا، درسی برای مدیریت جهادی است که سالها رهبر انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بر آن تأکید کردهاند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه خاطر نشان کرد: این، اولین گام از نهضت مسکن در فرماندهی انتظامی است تا مشکلات معیشتی پرسنل حل شود.
سرلشکر موسوی عنوان داشت: وظیفه داریم کار ساخت دیگر منازل سازمانی را به سرانجام برسانیم و تا زمانی که تمامی پرسنل صاحب مسکن سازمانی شوند، کوتاه نمیآییم و دست از تلاش برنمیداریم.
وی یادآور شد: در دیگر نیروهای مسلح نیز مانند فراجا، ساخت منازل سازمانی را آغاز میکنیم تا کارکنان ما دغدغهای جز مأموریت نداشته باشند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: برای ما سخت و شکننده است که میبینیم همرزم ما در منازلی که در شأن آنها نیست زندگی میکنند و در تلاش برای حل مشکل هستیم.
سرلشکر موسوی در پایان خاطرنشان کرد: فراجا ثابت کرد که با روحیه جهادی میتوان تمامی مشکلات را حل کرد و این کار فراجا باید سرلوحه دیگر ارگانها قرار بگیرد.