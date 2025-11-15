به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در آیین افتتاح ۱۵۰۰ واحد خانه سازمانی اظهار کرد: توکل، توسل و محاسبات جوانان نتیجه داد و امروز ۱۵۰۰ واحد منازل مسکونی فراجا به بهترین نحو ممکن به بهره‌برداری رسید.

این مقام مسئول تصریح کرد: این کار فراجا، درسی برای مدیریت جهادی است که سال‌ها رهبر انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بر آن تأکید کرده‌اند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه خاطر نشان کرد: این، اولین گام از نهضت مسکن در فرماندهی انتظامی است تا مشکلات معیشتی پرسنل حل شود.

سرلشکر موسوی عنوان داشت: وظیفه داریم کار ساخت دیگر منازل سازمانی را به سرانجام برسانیم و تا زمانی که تمامی پرسنل صاحب مسکن سازمانی شوند، کوتاه نمی‌آییم و دست از تلاش برنمی‌داریم.

وی یادآور شد: در دیگر نیرو‌های مسلح نیز مانند فراجا، ساخت منازل سازمانی را آغاز می‌کنیم تا کارکنان ما دغدغه‌ای جز مأموریت نداشته باشند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: برای ما سخت و شکننده است که می‌بینیم همرزم ما در منازلی که در شأن آنها نیست زندگی می‌کنند و در تلاش برای حل مشکل هستیم.

سرلشکر موسوی در پایان خاطرنشان کرد: فراجا ثابت کرد که با روحیه جهادی می‌توان تمامی مشکلات را حل کرد و این کار فراجا باید سرلوحه دیگر ارگان‌ها قرار بگیرد.