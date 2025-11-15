به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مرحله پایانی مسابقات قهرمانی کشور ترامپولین، DMT و مینی‌ترامپولین در بخش آقایان، به میزبانی خانه ژیمناستیک شهید اباذر امانی اصفهان برگزار شدو نمایندگان دیار زاینده‌رود با قرار گرفتن روی سکو قهرمانی، خبر از روز‌های طلایی ژیمناستیک استان دادند.

در رده سنی C، هیات ژیمناستیک اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و پویای کردستان و هفت تیر بندر عباس به تریتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی B، هیات ژیمناستیک کرمانشاه به مقام قهرمانی دست یافت، هیات ژیمناستیک اصفهان مقام دوم را کسب کرد و ۱۵ خرداد یزد سوم شد.

در رده بزرگسالان هم هیات ژیمناستیک کیش اول شد، هیات ژیمناستیک کرمانشاه در جایگاه دوم قرار گرفت و هیات ژیمناستیک استان اصفهان هم به مقام سوم دست یافت.