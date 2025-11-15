پخش زنده
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بازدید از باغ گیاه شناسی زاگرس خرم آباد گفت: باغ گیاهشناسی در این منطقه باید تقویت شود و از ظرفیت نخبگان حوزه ی گیاهشناسی استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بازدید از باغ گیاهشناسی زاگرس خرمآباد با اشاره به ظرفیتهای منحصر به فرد لرستان گفت:منطقه ی خرمآباد و استان لرستان دارای ظرفیتها و قابلیتهای خوبی در حوزه کشاورزی، آب،منابع طبیعی و محیط زیست است.
محمد جواد عسگری با تأکید بر لزوم تقویت بانک ژنی در استان افزود:لرستان ظرفیتهای خوبی در زمینه ی بانک ژنی دارد که علاوه بر تقویت باید توسعه یابد و در حوزه تحقیقاتی و پژوهشی با برنامه جلو برویم.
عسگری با بیان اینکه امروز امنیت غذایی در گرو حرکت بر اساس نقشه راه در حوزه آب و کشاورزی است،گفت: با خشکسالیهای پی در پی و چالشهایی که در حوزه اکوسیستم ایجاد شده، باید چارهاندیشی کرد و ظرفیتها را از حالت بالقوه به بالفعل درآورد.
وی با اشاره به اهمیت جنگلهای زاگرس بیان کرد: جنگلهای زاگرس با اشکوببندیهای مختلف به واسطه وجود بانک ژنی، ظرفیتی منحصر به فرد در جهان است که با سهلانگاری مواجه شده است.
عسگری از مأموریت دادن به مراکز آموزش عالی و سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت:در برنامه ی هفتم توسعه،مراکز آموزش عالی و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی مؤظف شدهاند تا کارهای تحقیقاتی،پژوهشی و آموزشی را برای بهرهبرداران انجام دهند.
وی به موضوع الگوی کشت اشاره کرد و بیان کرد: پس از سالها بررسی درباره الگوی کشت، مجلس هفتم دولت را مکلف به اجرای آن کرد و در بودجه ۱۴۰۳ هم اعتبارات مناسبی برای این منظور پیشبینی شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم تقویت باغ گیاهشناسی زاگرس افزود:باغ گیاهشناسی در این منطقه باید تقویت شود و از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران حوزه گیاهشناسی استفاده کنیم.
عسگری گفت:باید تلاش کنیم مسیر توسعه این بخش برای آیندگان هموار شود و حفظ بانک ژنی در اولویت قرار دارد.