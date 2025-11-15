پخش زنده
مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه از وصول ۷۶۴ درخواست مردمی و ملاقات مسئولان عالی قضایی با ۳۱۵ نفر از مراجعان در سفر رئیس قوه قضائیه به استان قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چهل و ششمین سفر استانی ریاست قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به قم دادستان کل کشور ، معاون قضایی قوه قضاییه ، دادستان انتظامی قضات و مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به صورت چهره به چهره و مستقیم با ۳۱۵ نفر از مردمی که برای حل مشکلات خود تقاضای ملاقات داشتند دیدار کرده و دستورات مقتضی را برای رفع مشکلات مراجعان صادر کردند.
این ملاقات از ساعت ۷:۵ صبح الی ساعت ۱۴ بعد از ظهر، به مدت ۶/۵ ساعت بصورت مداوم و در محل ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب استان قم برگزار شد.
این اقدام با هدف تأکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ملاقات بدون واسطه مسؤلان عالی قضایی با مردم در سفرهای استانی انجام شده است.
سید علی اصغر رفاهی عضو معاون دیوانعالی کشور و مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در حاشیه ملاقاتهای مردمی، گفت: اهتمام ما در دستگاه قضایی بر این است که به تمام وعدههایی که به مردم میدهیم در اسرع وقت عمل کنیم، بنابراین با برنامهریزی که از قبل و اقداماتی که در روز سفر و بعد از سفر صورت میگیرد چند نفر از مقامات قضایی جهت ملاقات با مردم آن استان مشخص میشوند.
وی افزود: در استان قم به مثابه سایر استانها ملاقات مردمی انجام و تعداد ۳۱۵ نفر در مرکز استان ملاقات شدند، همچنین در دو نقطه از شهرستان قم هم صندوق دریافت درخواستها مستقر بود که تعداد کل درخواستهای دریافتی در این سفر استانی، ۷۴۶ فقره بود.
مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در خصوص موضوعات درخواستهای متقاضیان، گفت: درخواستها موضوعاتی از جمله اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تسریع در رسیدگی، تسریع در اجرای احکام و عفو و بخشودگی بود که تصمیمگیری اولیه درخصوص آنها انجام شد. تعدادی از درخواستها مرتبط با استان قم بود و متقاضیان درخواست ملاقات با مقامات قضایی استان و سایر شهرستانهای استان، رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان را داشتند که انجام شد. برخی از مراجعه کنندگان که نیاز به پیگیری ویژه داشتند در فهرست ملاقات مقامات قضایی تهران قرار گرفتند.
به گفته رفاهی سایر درخواستهای واصله در سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه، کارگروه ویژهای در استان قم برای رسیدگی به چندین پرونده کثیرالشاکی و مهم تشکیل و اقدامات لازم برای پیگیری هر چه سریعتر و دقیقتر به این پروندهها تشکیل خواهد شد.