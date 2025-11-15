به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات فوتبال گل کوچک استان اصفهان که در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن کردآباد برگزار شد، با معرفی تیم‌های قهرمان به کار خود پایان داد.

این مسابقات با هدف شناسایی استعداد‌های فوتبال استان، ارتقای سطح تکنیکی و اخلاقی ورزشکاران و ایجاد انگیزه برای حضور در مسابقات کشوری برگزار شد.

در رده سنی نونهالان، تیم مهرپویان الف با ارائه بازی‌هایی منظم و هماهنگ، مقام نخست را به دست آورد. تیم‌های ۲۰۲۰ و یاسین به ترتیب دوم و سوم شدند و تیم اخلاق این رده به ستارگان طلایی رادیس تعلق گرفت.

رده سنی نوجوانان تیم بیدآباد با نمایش تکنیک‌های برتر و هماهنگی تیمی مقام قهرمانی را کسب کرد. تیم‌های سلامتیان خودرو و آریا در جایگاه دوم و سوم ایستادند و تیم اخلاق این رده به تکتازان اهدا شد.

در رده جوانان، تیم تکتازان با ارائه بازی‌های پویا و سرعتی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم‌های پایگاه ابوالفضل دهنو و ستارگان امام خمینی به ترتیب دوم و سوم شدند و تیم اخلاق به زهراییان تعلق گرفت.

در رده بزرگسالان هم تیم کیان فخر منطقه ۹ موفق به کسب مقام نخست شد. تیم‌های شهید علیوردی و تام هفتون دوم و سوم شدند و تیم اخلاق به منطقه ۱۳ تعلق گرفت.