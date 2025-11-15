سی و سومین جشنواره تئاتر استان سمنان با معرفی برترین ها پایان یافت و دو اثر نمایشی از سمنان و شاهرود جواز حضور در جشنواره تئاتر فجر را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در آیین اختتامیه این جشنواره نمایش «خار شتر» از شاهرود و « داستان‌های سرزمین مردمان خردمند» از سمنان با رای هیات داوران به جشنواره تئاتر فجر راه یافتند.

همچنین برترین‌های بخش‌های مختلف این جشنواره به شرح زیر مشخص و معرفی شدند.

پوستر و بروشور: علی حقیقت از نمایش "خودمردگی"

طراحی و اجرای گریم: مریم حاجی اسماعیلی از نمایش "دویدن روی شیب تند گیسوانی در باد"

طراحی و اجرای نور: امیرحسین دلآرام از نمایش "رستم و سهراب"

طراحی لباس: دلسا کریم زاده از نمایش "داستان‌های سرزمین مردمان خردمند"

موسیقی: ماکل جمشیدی از نمایش "داستان‌های سرزمین مردمان خردمند"

طراحی صحنه: نسیم غیاثی از نمایش "دویدن روی شیب گیسوان در باد" و تقدیر از محمد جواد بشارت از نمایش "ستاره‌ها به همه چشمک می‌زنند"

نویسندگی: در این بخش بدون در نظر گرفتن هنرمندان نویسنده ملی به جهت حمایت از هنرمندان استان سمنان منتخبین را معرفی کرد:

الف: نویسندگی علی عباسی از نمایش "دویدن روی شیب گیسوان در باد"

ب سعید خطیبی از نمایش "دزد"

ج علی حقیقت از نمایش "خودمردگی"

بازیگر زن

الف: شیما قرائی از نمایش "خار شتر"

ب: معصومه گلی از نمایش "خار شتر"

ج: مینا رسولی ازنمایش "خودمردگی"، مه بانو برهمتی از نمایش "داستان‌های سرزمین مردمان خردمند"

تقدیر: لاله موسوی از نمایش ستاره‌ها به همه چشمک می‌زنند

بازیگر مرد

الف: علیرضا ابوالقاسمی از نمایش "خار شتر"

ب: حسین نصیری از نمایش مردم کوچه بازار فرانسه" مرتضی ابولقاسمی از نمایش "خار شتر"

ج: سهراب مرادی حقیقی و علی طلاکوب از نمایش "حکایت مردم سرزمین خردمند"

کارگردانی

الف: سولماز خدایی از نمایش "خار شتر"

ب: سعید چنگیزیان از نمایش "داستان‌های مردم سرزمین خردمند"

ج: علی عباسی از نمایش "دویدن روی شیب تند گیسوانی در باد" و حسین نصیری از نمایش "تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه در قن ۱۸"

سی و ششمین دوره جشنوارهتئاتر استان سمنان با حضور ۹ گروه نمایش از شهرستان‌های سمنان، شاهرود و گرمسار به مدت چهار روز به صورت غیرمتمرکز برگزار شد.