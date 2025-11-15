پخش زنده
سی و سومین جشنواره تئاتر استان سمنان با معرفی برترین ها پایان یافت و دو اثر نمایشی از سمنان و شاهرود جواز حضور در جشنواره تئاتر فجر را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در آیین اختتامیه این جشنواره نمایش «خار شتر» از شاهرود و « داستانهای سرزمین مردمان خردمند» از سمنان با رای هیات داوران به جشنواره تئاتر فجر راه یافتند.
همچنین برترینهای بخشهای مختلف این جشنواره به شرح زیر مشخص و معرفی شدند.
پوستر و بروشور: علی حقیقت از نمایش "خودمردگی"
طراحی و اجرای گریم: مریم حاجی اسماعیلی از نمایش "دویدن روی شیب تند گیسوانی در باد"
طراحی و اجرای نور: امیرحسین دلآرام از نمایش "رستم و سهراب"
طراحی لباس: دلسا کریم زاده از نمایش "داستانهای سرزمین مردمان خردمند"
موسیقی: ماکل جمشیدی از نمایش "داستانهای سرزمین مردمان خردمند"
طراحی صحنه: نسیم غیاثی از نمایش "دویدن روی شیب گیسوان در باد" و تقدیر از محمد جواد بشارت از نمایش "ستارهها به همه چشمک میزنند"
نویسندگی: در این بخش بدون در نظر گرفتن هنرمندان نویسنده ملی به جهت حمایت از هنرمندان استان سمنان منتخبین را معرفی کرد:
الف: نویسندگی علی عباسی از نمایش "دویدن روی شیب گیسوان در باد"
ب سعید خطیبی از نمایش "دزد"
ج علی حقیقت از نمایش "خودمردگی"
بازیگر زن
الف: شیما قرائی از نمایش "خار شتر"
ب: معصومه گلی از نمایش "خار شتر"
ج: مینا رسولی ازنمایش "خودمردگی"، مه بانو برهمتی از نمایش "داستانهای سرزمین مردمان خردمند"
تقدیر: لاله موسوی از نمایش ستارهها به همه چشمک میزنند
بازیگر مرد
الف: علیرضا ابوالقاسمی از نمایش "خار شتر"
ب: حسین نصیری از نمایش مردم کوچه بازار فرانسه" مرتضی ابولقاسمی از نمایش "خار شتر"
ج: سهراب مرادی حقیقی و علی طلاکوب از نمایش "حکایت مردم سرزمین خردمند"
کارگردانی
الف: سولماز خدایی از نمایش "خار شتر"
ب: سعید چنگیزیان از نمایش "داستانهای مردم سرزمین خردمند"
ج: علی عباسی از نمایش "دویدن روی شیب تند گیسوانی در باد" و حسین نصیری از نمایش "تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه در قن ۱۸"
سی و ششمین دوره جشنوارهتئاتر استان سمنان با حضور ۹ گروه نمایش از شهرستانهای سمنان، شاهرود و گرمسار به مدت چهار روز به صورت غیرمتمرکز برگزار شد.