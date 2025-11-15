پخش زنده
دو نوجوان ایرانی در یازدهمین جشنواره بینالمللی نقاشی برزیل با کسب جایگاه اول و دوم در این رویداد هنری پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این جشنواره بینالمللی با هدف تقویت روحیه و امید در میان بیماران خردسال از مسیر هنر و رنگ برگزار شد و آثار هنرمندان نوجوان از کشورهای گوناگون جهان در آن به رقابت پرداختند.
با اعلام داوری آثار، نازلی نقوی ۱۵ ساله، عضو مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه با اثر خلاقانه و درخشان خود موفق به کسب مقام نخست این جشنواره شد همچنین ریحانه علیپناهی ۱۵ ساله، دیگر شرکتکننده ایرانی جایگاه دوم را از آن خود کرد.
یازدهمین جشنواره بینالمللی نقاشی بیماران کودک (IFPPP) در شهر کمپیناس ایالت سائوپائولو، برزیل برگزار شد و هنرمندان نوجوان از کشورهای مختلف آثار خود را با محور امید، دوستی و نگاه کودکانه به زندگی به نمایش گذاشتند.