مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان فعال در حوزه پلیمر با اعلام تجاریسازی کامپاندهای آنتیباکتریال حاوی نانوذرات، از توسعه و تولید انواع مستربچها و کامپاندهای نانویی پیشرفته در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد یاوری، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به رشد تقاضا برای مواد پلیمری با ویژگیهای بهداشتی و مقاوم در صنایع مختلف، از توسعه و تولید انواع مستربچها و کامپاندهای نانویی پیشرفته در این شرکت خبر داد و گفت : این شرکت با ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰۰ تن و برخورداری از تجهیزات آزمایشگاهی و خطوط تولید پیشرفته، در مدت کوتاهی در جمع شرکتهای دانشبنیان موفق قرار گرفته است.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به دستاوردهای فناورانه این شرکت، گفت: محصولات ما در مقیاس نانو شامل مستربچهای آنتیباکتریال، مستربچهای تقویتکننده نساجی بر پایه گرافن و مستربچهای هایلیفی است. هر یک از این محصولات مزیتهای عملکردی قابلتوجهی نسبت به ترکیبات سنتی دارند.
به گفته وی، شاخصترین محصول شرکت، کامپاند پلیاتیلن آنتیباکتریال حاوی نانوذرات است که طی دو سال گذشته تجاریسازی شده و در صنایع مختلف به کار گرفته میشود.
یاوری تأکید کرد: این ترکیبات فاقد مواد سمی مانند آرسنیک یا ترکیبات آلی آنتیباکتریال هستند و از نظر ایمنی و زیستسازگاری عملکرد بسیار بهتری دارند.
یاوری درباره عملکرد این ترکیبات توضیح داد: نانوذرات از طریق آزادسازی یونهای فعال، تخریب دیواره سلولی باکتری، جلوگیری از تشکیل بیوفیلم و تولید گونههای فعال اکسیژن، از رشد و تکثیر میکروارگانیسمها جلوگیری میکنند. این ویژگیها موجب شده است این محصولات در صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی و بستهبندی مواد بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه تولید مواد نانویی نیازمند کنترل دقیق در تمام مراحل است، گفت: در تولید کامپاند آنتیباکتریال، یکنواختسازی نانوذرات از طریق تهیه سوسپانسیون و سونیکیشن، اختلاط با پلیمر پایه و نهایتاً گرانولسازی انجام میشود.
وی ادامه داد: آزمونهای ساختاری مانند میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) برای بررسی توزیع و ساختار نانوذرات ضروری است، اما کافی نیست. در نهایت این تستهای میکروبی هستند که کیفیت نهایی محصول را تعیین میکنند.
یاوری با اشاره به اینکه محصولات شرکت در بخشهای مختلف صنعت مورد استفاده قرار گرفتهاند، گفت: کامپاندهای پایه پلیپروپیلن مورد استفاده در صنعت نساجی از مقاومترین محصولات ما هستند.
وی افزود: با ارتقای ظرفیت تولید و توسعه همکاری با صنایع پاییندستی، برنامهریزی کردهایم سهم بیشتری از بازار داخلی و همچنین بازارهای صادراتی را به دست آوریم.