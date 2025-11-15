پخش زنده
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه تغییر کاربری ۱۲ هکتار از اراضی باغی و کشاورزی اسلامشهر را مورد بررسی قرار داد و آن را مغایر با طرح جامع این شهر تشخیص داد.
غلامرضا کاظمیان، دبیر شورا، طی نامهای به استاندار تهران، تصمیم نهایی شورا را اعلام کرد. این اراضی قرار بود بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ شورای برنامهریزی استان تهران، به کاربریهای مسکونی، خدماتی و معابر تغییر یابد. اما رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر مزروعی بودن زمینها، یکی از اسناد استنادی شورایعالی برای رد این تغییر کاربری بود.
طبق گزارش کمیته فنی شماره یک، اراضی مذکور در پهنه فرونشستی قرار دارند که خطرات زیستمحیطی و عمرانی را افزایش میدهد. شورا هشدار داد که اجرای این تغییر کاربری میتواند موجب تخریب گسترده اراضی کشاورزی در محدودههای پیرامونی شود.
بر همین اساس، با این درخواست مخالفت و مقرر شد حقوق ذینفعان طبق ضوابط ماده ۱۴ قانون زمین شهری پیگیری شود. شورا تأکید کرده است که حفاظت از اراضی کشاورزی و کنترل توسعه شهری بیضابطه از اولویتهای آن در برنامهریزی شهری است.