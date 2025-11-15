به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان تعدادی از دانش آموزان مدارس شهر یاسوج از کتابخانه مرکزی این شهر بازدید کردند.

مسئول واحد ادبیات و علوم انسانی پژوهش‌سرای امام جعفر صادق (ع) اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: طبق توافق انجام‌شده در هفته کتاب و کتابخوانی روزانه حدود ۱۵۰ دانش‌آموز از مدارس مختلف شهرستان بویراحمد از کتابخانه مرکزی یاسوج بازدید می‌کنند.

خانم پسنده افزود: در این بازدید دانش‌آموزان علاوه بر آشنایی با منابع کتابخانه با خدمات فرهنگی و آموزشی این مرکز نیز آشنا می‌شوند.

مسئول کتابخانه مرکزی یاسوج هم با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی گفت: در این هفته دانش‌آموزان ضمن آشنایی با خدمات کتابخانه، از بخش‌های مختلف بازدید و کارکنان نیزشرایط عضویت و نحوه استفاده از خدمات کتابخانه را برای آنان توضیح می‌دهند.

خادمی افزود: در این بازدید‌ها همچنین برای گروه‌های سنی مناسب قصه‌گویی انجام و بچه‌ها از استودیو کتابخانه نیز بازدید خواهند کرد.

وی اضافه کرد: بخش کودک و نوجوان دارای ۱۳ هزار عنوان کتاب و حدود ۴۲۰ عضو کودک و نوجوان فعال و همچنین ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ جلد کتاب توسط اعضا به امانت برده می‌شود.

مسئول کتابخانه مرکزی یاسوج ادامه داد: این برنامه با هدف تقویت علاقه دانش‌آموزان به مطالعه و ارتقای سطح سواد فرهنگی آنان برگزارمی‌شود.