بازدید جمعی از دانشآموزان مدارس از کتابخانه مرکزی یاسوج
در برنامه ایی ۱۵۰ دانش آموزمدارس شهر یاسوج از کتابخانه مرکزی این شهر دیدن کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان تعدادی از دانش آموزان مدارس شهر یاسوج از کتابخانه مرکزی این شهر بازدید کردند. مسئول واحد ادبیات و علوم انسانی پژوهشسرای امام جعفر صادق (ع) اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: طبق توافق انجامشده در هفته کتاب و کتابخوانی روزانه حدود ۱۵۰ دانشآموز از مدارس مختلف شهرستان بویراحمد از کتابخانه مرکزی یاسوج بازدید میکنند. خانم پسنده افزود: در این بازدید دانشآموزان علاوه بر آشنایی با منابع کتابخانه با خدمات فرهنگی و آموزشی این مرکز نیز آشنا میشوند. مسئول کتابخانه مرکزی یاسوج هم با اشاره به برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی گفت: در این هفته دانشآموزان ضمن آشنایی با خدمات کتابخانه، از بخشهای مختلف بازدید و کارکنان نیزشرایط عضویت و نحوه استفاده از خدمات کتابخانه را برای آنان توضیح میدهند. خادمی افزود: در این بازدیدها همچنین برای گروههای سنی مناسب قصهگویی انجام و بچهها از استودیو کتابخانه نیز بازدید خواهند کرد. وی اضافه کرد: بخش کودک و نوجوان دارای ۱۳ هزار عنوان کتاب و حدود ۴۲۰ عضو کودک و نوجوان فعال و همچنین ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ جلد کتاب توسط اعضا به امانت برده میشود. مسئول کتابخانه مرکزی یاسوج ادامه داد: این برنامه با هدف تقویت علاقه دانشآموزان به مطالعه و ارتقای سطح سواد فرهنگی آنان برگزارمیشود.
بازدید جمعی از دانشآموزان مدارس از کتابخانه مرکزی یاسوج بازدید جمعی از دانشآموزان مدارس از کتابخانه مرکزی یاسوج بازدید جمعی از دانشآموزان مدارس از کتابخانه مرکزی یاسوج بازدید جمعی از دانشآموزان مدارس از کتابخانه مرکزی یاسوج بازدید جمعی از دانشآموزان مدارس از کتابخانه مرکزی یاسوج بازدید جمعی از دانشآموزان مدارس از کتابخانه مرکزی یاسوج بازدید جمعی از دانشآموزان مدارس از کتابخانه مرکزی یاسوج