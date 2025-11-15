به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حوادث رانندگی در جاده های استان سمنان در هفته ای که گذشت یک کشته و ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت .

واژگونی ال ۹۰ در کیلومتر ۱۵ محور گرمسار به ایوانکی ۲ مصدوم ، برخورد پراید با نیوجرسی در کیلومتر ۸۳ محور دامغان به سمنان ۳ مصدوم ، تصادف پژو پارس و ساینا در کیلومتر ۱۸ محور شریف آباد به ایوانکی ۷ مصدوم ، تصادف کامیونت ایسورزو و پرایددر کیلومتر ۳۰ محور میامی به جاجرم ۵ مصدوم ،تصادف ون وانا و پراید و واژگونی ون وانا درکیلومتر ۲۸ محور شریف آباد به ایوانکی ۳ مصدوم و تصادف موتورسیکلت با یک دستگاه سمند در جاده ایوانکی به تهران یک کشته برجای گذاشت.