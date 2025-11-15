پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: به پیشنهاد رئیس جمهور اکوسیستم ملی سِرُم، واکسن و بیوتکنولوژی کشور با محوریت «برج فناوری» در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی شکل میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی غلامرضا نوری در بازدید از شعبه شمالغرب مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در مرند اظهار کرد: مؤسسه رازی از افتخارات علمی کشور است و همه برنامهها بر آن است تا این مرکز یک قرن پیشرو را نیز در صدر فعالیتهای علمی و فناورانه کشور باقی بماند.
وی افزود: برج فناوری واکسن و سرم کشور با حضور شرکتهای دانشبنیان، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی در حوزه واکسنهای دامی و انسانی فعالیت خواهد کرد و فرآیند تجاریسازی محصولات را سرعت میبخشد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به طرح توسعه نیمهتمام این شعبه که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و تنها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است افزود: تأمین اعتبار برای تکمیل آن در دستور کار قرار گرفته و با بهرهبرداری کامل، ظرفیت تولید از ۴۰۰ میلیون دُز به ۸۰۰ میلیون دُز واکسن در موسسه شعبه مرند افزایش مییابد.
وی تولید واکسنهای آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان و تب برفکی با سویههای جدید را از ضرورتهای کشور دانست و گفت: تحولات اخیر نشان میدهد بخشی از تولید این واکسنها باید حاکمیتی باشد و مؤسسه رازی نقش کلیدی در این روند دارد.
نوری همچنین در ادامه با اشاره به برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت منابع آب اظهار کرد: توسعه کشتهای متراکم و گلخانهای و استفاده از آبیاریهای نوین از اولویتهای بخش کشاورزی است تا امنیت غذایی کشور با چالش مواجه نشود.
رئیس مؤسسه رازی نیز در این بازدید گفت: شعبه مرند از سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را با محور تولید واکسنهای دامی آغاز کرده و اکنون سالانه ۴۰۰ میلیون دُز واکسن غیرفعال و روغنی از جمله تب برفکی تولید میکند.
علی اسحاقی افزود: نوسازی خطوط تولید و تکمیل طرح توسعه نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری است که با اجرایی شدن آن برای ۴۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای نیز با اشاره به ظرفیت منحصربهفرد این مرکز گفت: این شعبه تنها واحد تولید واکسن در شمالغرب کشور است و قابلیت تبدیل شدن به قطب واکسنسازی را دارد.
عزت الله حبیب زاده تخصیص اعتبارات لازم را برای تکمیل طرح توسعه این شعبه خواستار شد و افزود: با بهرهبرداری کامل، ظرفیت تولید سالانه آن به حدود یک میلیارد دُز میرسد و زمینه صادرات نیز فراهم میشود.