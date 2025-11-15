پخش زنده
نشست مدیران دارالقرآنهای استان با هدف همافزایی، تبادل تجربه، بررسی برنامههای قرآنی در بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر دارالقرآن امام خمینی (ره) بافق از برگزاری نشست سراسری مدیران دارالقرآنهای استان یزد در این شهرستان خبر داد و گفت: این گردهمایی با هدف بررسی برنامههای محوری حوزه پرورشی، تبادل تجربه و همافزایی میان مدیران برگزار شد.
اصغر رنجبر افزود: این نشست که با حضور مدیران دارالقرآنها از مرکز استان و شهرستانها همراه بود که در آن موضوعات مهم حوزه قرآن، عترت و نماز مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و شرکتکنندگان از تجربیات اساتید برجسته قرآنی در سطوح استانی، ملی و بینالمللی بهرهمند شدند.
وی حضور فعالان قرآنی بافق را ارزشمند توصیف کرد و گفت: فعالان فرهنگی و قرآنی شهرستان همواره پشتیبان برنامههای دینی بودهاند و مشارکت آنها موجب پویایی بیشتر این رویداد شد.
مدیر دارالقرآن امام خمینی (ره) بافق همچنین از تجلیل یکی از نخبگان قرآنی در این مراسم خبر داد و بیان کرد: در حاشیه برنامه، از علی اسماعیلی که موفق به کسب رتبه دوم کشوری در رشته تواشیح و همخوانی شده بود، تقدیر بهعمل آمد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام حسینی امام جمعه بافق با قدردانی از تلاش فعالان قرآنی گفت: بالاترین افتخار برای شماست که در مسیر تعلیم و تعلم قرآن گام نهادهاید و در زمره برترینهای امت پیامبر قرار گرفتهاید.
وی نقش مربیان و مدیران دارالقرآنها را کلیدی دانست و افزود: این همت والای شماست که حافظان قرآن را تربیت کرده و آنان را به سوی تدبر و تفسیر آیات الهی هدایت میکنید؛ چرا که حفظ قرآن زمانی ارزشمند است که با تدبر همراه باشد و این تدبر در سبک زندگی ما نمود پیدا کند و جامعه رنگ و بوی قرآنی بگیرد.
امام جمعه بافق با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای همه اقشار، گفت: لازم است برای بزرگسالان نیز دورههای آموزشی و برنامههای حفظ قرآن پیشبینی شود تا آنان نیز در این مسیر گام بردارند.
وی تربیت نیروهای متخصص قرآنی را یکی از رسالتهای مهم دارالقرآنها برشمرد و افزود: این مراکز باید به سمت تخصصیسازی پیش بروند؛ بهگونهای که هر شهرستان در یک حوزه قرآنی محوریت داشته باشد. برای نمونه، بافق میتواند بر حفظ قرآن تمرکز کند و مرکز دیگری در حوزه ترجمه یا تفسیر فعالیت تخصصی داشته باشد.
گفتنی است در حال حاضر ۲۳ مرکز دارالقرآن در سطح استان یزد فعال هستند و این نشست گامی مهم در مسیر ارتقای هماهنگی و همافزایی میان آنها به شمار میرود.