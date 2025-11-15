پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، گفت: امسال شاهد افزایش ۲ برابری تسهیلات پرداختی در حوزه مشاغل خانگی برای فعالان این عرصه هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهروز رحیمزاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اظهار کرد: سال گذشته تسهیلات پرداختی برای مشاغل خانگی به تعداد یکهزار نفر انجام شد که ۷۵ درصد تسهیلات پرداختی در حوزه بانوان بوده است.
وی افزود: امسال نیز اعتبار لازم به بانکها ابلاغ شده و قرار است از آذرماه پرداختیها شروع شود که تسهیلات پرداختی امسال ۲ برابر سال گذشته خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: ۲۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۱۱۶ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات ملی در حوزه مشاغل خانگی برای متقاضیان پرداخت میشود که در مجموع ۳۵۶ میلیارد تومان را شامل خواهد بود.
رحیمزاده گفت: این پرداختیها به دنبال ثبتنام متقاضیان در سامانه و معرفی به بانکها انجام میشود که کمیته تخصصی در استان بر روند پرداخت تسهیلات نظارت کرده و انتظار میرود هشت بانک عامل در پرداختی این تسهیلات اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حداکثر پرداختی تسهیلات برای هر متقاضی ۲۰۰ میلیون تومان و پشتیبان آنها نیز تا پنج میلیارد تومان خواهد بود تا ایجاد فرصتهای اشتغال و کارآفرینی را در حوزه مشاغل خانگی شاهد باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با بیان اینکه کمترین انحراف را در پرداختی تسهیلات حوزه مشاغل خانگی شاهد هستیم، اضافه کرد: عمده تسهیلات پرداختی در این حوزه برای تثبیت و پایداری اشتغال بوده و کمترین انحراف را شاهد هستیم.
رحیمزاده بیان کرد: ما در صدد رفع مشکلات تأمین مواد اولیه و بازاریابی و فروش محصولات هستیم که با کمک پشتیبانان و امکانات فراهم شده در بستر فضای مجازی امکان فروش آنلاین محصولات نیز فراهم میآید.
وی در ادامه یادآور شد: عمده مشاغل خانگی مربوط به تولید فرش، صنایع دستی، پوشاک و فناوریهای جدید در حوزه دیجیتالی، حوزه فرهنگ و خدمات است که ما از شرکتها و مجموعههای زنجیرهای در تولید اشتغال و رونق کسب و کار حمایت میکنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: شرایط برای حمایت از صنعتگران به خوبی فراهم شده و انتظار میرود در قالب شبکه زنجیرهای و فضای فراهم شده با بهرهگیری از توان شبکهسازی بتوانیم پرداختی تسهیلات را به متقاضیان انجام دهیم.
رحیمزاده گفت: از محل تبصرههای قانونی پرداخت تسهیلات به صورت مستقیم و از طریق پشتیبانان تا آخر سال ادامه خواهد داشت که البته امکان پرداخت تسهیلات در سال آینده نیز برای متقاضیان فراهم میآید.