به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، با تلاش و پشتکار دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز و در سایه حمایت‌های آموزشی و فرهنگی این نهاد، ۹۰ نفر از مددجویان البرزی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ موفق به ورود به دانشگاه شدند.

رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با اعلام این خبر گفت: از مجموع ۹۰ دانش‌آموز پذیرفته‌شده، ۶۸ نفر دختر و ۲۲ نفر پسر هستند که ۳۰ نفر در دانشگاه‌های استان البرز و ۶۰ نفر در دانشگاه‌های سایر استان‌ها به تحصیل خواهند پرداخت.

وی افزود: از این میان، یک نفر در مقطع دکترا، ۸۷ نفر در مقطع کارشناسی و ۲ نفر در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل شده‌اند.

البرزی با اشاره به رشته‌های انتخابی مددجویان اظهار کرد: ۲۷ نفر در رشته‌های مهندسی، ۱۱ نفر در رشته حقوق، ۸ نفر در حسابداری، ۴ نفر در روان‌شناسی، ۲ نفر در پرستاری، یک نفر در پزشکی عمومی و ۲۹ نفر در سایر رشته‌ها پذیرفته شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) البرز در ادامه بیان کرد: بیشترین آمار قبولی به ترتیب متعلق به شهرستان فردیس با ۱۹ نفر، منطقه دو کرج با ۱۸ نفر، منطقه یک کرج با ۱۴ نفر، ساوجبلاغ با ۱۳ نفر و ۲۶ نفر نیز از سایر شهرستان‌های استان است.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح تحصیلی فرزندان مددجو خاطرنشان کرد: «کمیته امداد با اجرای طرح‌های آموزشی و فرهنگی همچون برگزاری کلاس‌های تقویتی، مشاوره تحصیلی، مهارت‌آموزی و اردو‌های آموزشی، تلاش دارد مسیر رشد علمی و توانمندسازی فکری مددجویان را هموار سازد.»

البرزی ضمن تبریک به دانش‌آموزان موفق و خانواده‌های آنان تصریح کرد: ورود این تعداد از فرزندان امداد به دانشگاه‌ها، نشانه‌ای از اراده، استعداد و خودباوری مددجویان و نتیجه همت جمعی در حمایت از آینده‌سازان جامعه است.

وی در پایان با تأکید بر نقش سازنده خیران و نیکوکاران در یاری‌رسانی به درمان، مسکن، جهیزیه و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زندگی نیازمندان خاطرنشان کرد: نیکوکاران ارجمند می‌توانند برای تداوم این مسیر نورانی، جهت واریز صدقه‌های الکترونیکی خود از طریق ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ و کد دستوری: #۰۲۶*۸۸۷۷* پرداخت کنند.