پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: ۷۶ درصد از اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ در فارس جذب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی حیدری افزود: بر اساس آخرین آمار ارائهشده، تاکنون به ۳۹۰ طرح اقتصادی در استان فارس ۷ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال، معادل ۷۶ درصد سهمیه ابلاغی، تسهیلات پرداخت شده است که این میزان نشاندهنده روند مطلوب و رو به رشد اجرای این طرح در استان است.
وی افزود: اعتبارات بند (الف) تبصره ۱۸ در استان فارس میان ۱۴ دستگاه اجرایی توزیع شده است.
سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: همچنین، در میان مؤسسات عامل، بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید بیشترین میزان پرداخت تسهیلات را به خود اختصاص دادهاند.