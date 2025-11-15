به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی حیدری افزود: بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده، تاکنون به ۳۹۰ طرح اقتصادی در استان فارس ۷ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال، معادل ۷۶ درصد سهمیه ابلاغی، تسهیلات پرداخت شده است که این میزان نشان‌دهنده روند مطلوب و رو به رشد اجرای این طرح در استان است.

وی افزود: اعتبارات بند (الف) تبصره ۱۸ در استان فارس میان ۱۴ دستگاه اجرایی توزیع شده است.

سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: همچنین، در میان مؤسسات عامل، بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید بیشترین میزان پرداخت تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.