در حالی که تنش‌ها در دریای کارائیب به علت استقرار نظامی گسترده آمریکا علیه ونزوئلا رو به افزایش است، یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد، دولت ترامپ برای پیشبرد سیاست‌های تهاجمی خود از حمایت عمومی در داخل کشور برخوردار نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نتایج یک نظرسنجی جدید که از سوی خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس منتشر شده، نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا با عملیات نظامی دولت ترامپ برای کشتار مظنونان به قاچاق مواد مخدر بدون محاکمه مخالف هستند، این در حالی است که تنها ۲۱ درصد از مردم آمریکا از مداخله نظامی برای برکناری دولت ونزوئلا حمایت می‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۱ درصد از بزرگسالان آمریکایی با اعدام‌های فرا قانونی که ارتش این کشور به بهانه مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهد مخالفند، در مقابل تنها ۲۹ درصد از این اقدامات حمایت کرده‌اند.

این یافته‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که دولت ترامپ از ماه سپتامبر با انجام دست‌کم ۲۰ حمله پهپادی، بیش از ۸۰ نفر را که "نارکوتروریست" خوانده، در آب‌های بین‌المللی به قتل رسانده است، این حملات که بدون مجوز کنگره انجام شده با محکومیت دو حزبی از سوی قانون‌گذاران آمریکایی و رهبران کشور‌های آمریکای لاتین مواجه شده است.

نظرسنجی همچنین از یک شکاف عمیق حزبی در جامعه آمریکا پرده برمی‌دارد، در حالی که ۵۸ درصد از جمهوری‌خواهان حامی این کشتار‌ها هستند، این رویکرد تنها مورد حمایت ۸ درصد از دموکرات‌ها قرار گرفته است که نشان‌دهنده تبدیل این استراتژی به یک موضوع سیاسی داخلی است.

نکته قابل توجه در این نظرسنجی، حمایت بسیار پایین افکار عمومی از مداخله نظامی مستقیم در ونزوئلا است، تنها ۲۱ درصد از آمریکایی‌ها از گزینه نظامی برای برکناری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، حمایت می‌کنند و این رقم نشان می‌دهد که مردم آمریکا تمایلی به ورود به یک جنگ جدید به سبک لیبی و افغانستان ندارند؛ موضوعی که نیکلاس مادورو نیز در سخنان خود با اشاره به آن پیام صلح را به دولت ترامپ ارسال کرده است.

شکست سیاست‌های دولت ترامپ تا جایی پیش رفته که حتی چهره‌های تندرویی مانند جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، نیز به انتقاد از آن پرداخته‌اند.

بولتون در یادداشتی در روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: منفجر کردن قایق‌های حامل مواد مخدر و کشتن خدمه آنها شاید برخی از رهبران ما را به وجد بیاورد، اما مادورو را بی‌ثبات نخواهد کرد.